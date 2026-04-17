Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.

Okuldaki silahlı saldırıdan yaralı kurtulan öğrencilerden F.İ.Ç. saldırı anında yaşananları anlattı.

Sınıfın penceresinden atlayarak saldırıdan kurtulan küçük çocuk, saldırı esnasında saklandığı sıranın altında arkadaşının kendisine siper olduğu söyledi.

"SIRANIN ALTINA GİRDİM"

Silahlı saldırı anında sınıfta sıranın altına girdiğini, saldırganın sınıflarına girdiğinde ateş etmeye başladığını belirten F.İ.Ç., sıranın altında arkadaşının kendisine siper olmasıyla onun sayesinde kurtulduğunu, mermi isabet eden arkadaşının ise yoğun bakımdan normal servise alındığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

"BİZ ATLARKEN DİĞER SINIFA ATEŞ EDİYORDU"

Saldırganın sınıftan çıkmasının ardından pencereden atladığını anlatan F.İ.Ç., "Baktım iki kişi camdan atlıyor, ben de kurtulmak için atladım. Üçüncü atlayan kişi bendim, beni aşağıdakiler çok az tutabildiler ama iyi ki de atlamışım. Biz atlarken diğer sınıfta ateş ediyordu. Ayağım çok ağrıyordu, müdür yardımcısı beni oradan uzaklaştırdı ve bizi servise bindirdiler." dedi.

"SINIFA GİRDİ 'KAÇIŞINIZ YOK' DİYE BİR ŞEY SÖYLEDİ"

Olayın kendisini psikolojik olarak çok yıprattığını ifade eden F.İ.Ç., şunları kaydetti:

"- Korkudan şu anda eve bile gitmek istemiyorum, okula da gitmek istemiyorum. Okulun eve yakın olması beni çok etkiliyor, bir daha gelirler diye çok korkuyorum. Sınıfımıza girdi ve 'Kaçışınız yok' diye bir şey söyledi. Türkçe konuşmuyordu, İngilizce konuştu.

- Psikolojim çok bozuldu, şu anda rüyalarıma giriyor. O kelimeden dolayı okula hiç gitmek istemiyorum artık. Evde de kalamıyorum, babaannemlerde kalıyorum. Psikolojim düzelip olayları unutunca okula gideceğim."

"AYLA ÖĞRETMENİMİZİ ÇOK SEVİYORDUK"

Arkadaşları ve öğretmeninin öldüğünü hastanede öğrendiğini belirten F.İ.Ç., olayda sınıf arkadaşları Belinay Nur Boyraz ve Kerem Erdem Güngör'ün de yaşamını yitirdiğini söyledi.

"Belinay Nur'u çok seviyordum. Çok güzel bir kızdı." diyen Çam, şöyle konuştu:

"- Kerem de sınıfta sevilen, komik bir çocuktu. Belinay ile birbirimizi çok seviyorduk, birlikte oturuyorduk. Birbirimize arkadaşlık bilekliği yapıyorduk, hediyeler alıyorduk. Çok güzel anılarımız var.

- Ayla Hoca, matematik öğretmenimizdi, onu çok seviyorduk. Çok güler yüzlü ve matematiği çok güzel anlatıyordu. Herkes, onu çok seviyordu. Normalde ben matematik dersini sevmem ama Ayla Hoca sayesinde matematiği sevmeye başladım."

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan 2026 tarihinde, saat 13.30 sıralarında Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenlendi.

Silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre önce 4 kişinin yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Saldırı sonrasında yapılan ikinci açıklamada, yaşamını yitirenlerin sayısının 9 olduğu, 8 öğrenci, bir de öğretmenin kurtarılamadığı bilgisi verildi.

Bu saldırının ardından, Kahramanmaraş'ta eğitimi iki gün ara verildi.