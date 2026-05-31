Bunlar da ilginizi çekebilir

Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.

İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 38 yolcu ile 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında sürücü Merdun ve yolculardan Merve Erik, Fatma Kartal, Gülitay Boğa, Zehra Eyiol, Hayriye Arıkan, Civan Şen ve 9 aylık oğlu Eyip Miraç Şen hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Erdoğan’dan Bayram Mesajı: “Birliğimiz ve Kardeşliğimiz Daim Olsun”

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.