Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Artan maliyetler nedeniyle veliler şimdiden kara kara düşünmeye başladı. Kırtasiye ürünleri ve okul üniformalarında yaşanan ciddi artışlar şimdiden velileri ekonomik olarak yıpratıyor.

Geçtiğimiz seneye oranla masraflar yüzde 300 oranına çıkmış durumda. Devlet okulunda eğitim alan bir öğrencinin en düşük kırtasiye masrafı 2 bin TL’ye dayandı. İyi kalite kırtasiye masrafı ise 5 bin TL’ye çıktı.

Okul üniformaları tek set için 3 bin TL’ye yaklaştı. İki çocuklu bir aile iki set yedekli üniforma almaya kalkarsa cebinden en az 12 bin TL’yi çıkarmak zorunda. Daha çok çocuklu aileler için bu durum içinden çıkılmaz bir hal alıyor

Kaynak: Halkın sesi