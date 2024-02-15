Oregon Devlet Üniversitesi'nde coğrafya ve oşinografi profesörü olan Dr. Dawn Wright, 2022'de insanların gezegeni "geri dönülemez biçimde" kirlettiğini söylemişti.



Los Angeles Times'ın haberine göre, bira şişesinin keşfedildiği su altı araştırmasının ilk hedefi Mariana Çukuru'ndaki Challenger Deep'in yani okyanusun en derin noktasının "daha önce ziyaret edilmemiş bir bölgesini" keşfetmekti.



Araştırmacı iki koltuklu bir denizaltıyla Pasifik Okyanusu'nun en derin noktasına indi ve burada tuhaf bir şey buldu.



Dr. Wright keşfini, “Dünyanın en derin noktasında, okyanusun dibinde çökelti içinde duran bir bira şişesi. Etiketi hala bozulmamış, Pasifik'in en karanlık derinliklerine kadar yol kat etmişti" diye açıkladı.



Bu insan atığı, insanlardan önce dünyamızın el değmemiş bir kısmına ulaşmayı başarmıştı.



Bu, insanların doğal dünyayı ne kadar derinden ve geri dönülmez biçimde etkilediğinin bir sembolü.



Kullanıcılar sosyal medyada insanlara ait bir atığın dünyanın en derin ve el değmemiş noktasına ulaşmasına tepkiyle yaklaştı.