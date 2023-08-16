Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu olağanüstü toplantısı nisaba takıldı, toplanamadı.

Saat 10.00'da başlaması gereken olağanüstü toplantı, iki saatlik gecikme ile saat 12.00'de açılmaya çalışıldı.

Genel Kurulda nisap bulunmaması üzerine Meclis Başkanı Zorlu Töre, toplantının gerçekleşemeyeceğini açıkladı.

Olağanüstü toplantı istemi Cumhuriyetçi Türk Partisi grubuna bağlı bazı milletvekilleri ile Girne Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers ile Gazimağusa Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars tarafından yapılmıştı.