Girne’ye bağlı Çatalköy’deki evine giderken suikasta kurban giden iş insanı Halil Falyalı ve şoförü ve Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili duruşmalar devam ediyor. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde, zanlı Ömer Tunç’un sözlü ifadesinin bir kısmına yapılan itirazla ilgili olarak duruşma içinde duruşma gerçekleşti. Zanlı Ömer Tunç’un avukatı Didem Koç, duruşmada yaptığı konuşmada, zanlının ifadelerinin sadece birkaçına itirazlarının olduğunu söyledi.

MUSTAFA SÖYLEMEZ’İN ATEŞ AÇTIĞINI MAHKEMEDE İTİRAF ETTİ…

Koç, savunmasında duruşmanın aslına geçildiğinde sanığın detaylı olarak konuşacağını söyleyerek, Ömer Tunç’un arabayı kullandığını iddia etti. Koç, olayın akışı açısından bakıldığında, Söylemezler Çetesi Lideri Mustafa Söylemez’in tüm kıyafetlerinde SWAP raporları sonuçlarına göre barut izi çıktığını, bu da ateş ettiğinin bir kanıtı olduğunu, ancak müvekkilinin sadece eldiveninde barut izi çıktığını ve kıyafetlerinde barut izine rastlanmadığını söyledi. Zanlının olay gecesi olay yerinde giydiği kıyafetlerle yakalandığını söyleyen Koç, zanlının ateş etmiş olması halinde, kıyafetlerinde de barut izi bulunması gerektiğini, zanlının sadece araba kullandığını iddia etti.

DURUŞMA 24 NİSAN’A ERTELENDİ…

Mahkeme, duruşma içinde duruşmanın kararının verilmesi ve Tahkikat Memuru Murat Bayram’ın şahadetine devam edilmesi için 24 Nisan 2024 Çarşamba, saat 11.30’a ertelendi.