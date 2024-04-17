GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Tahkikat Memuru Müfettiş Murat Bayram mahkemede, 8 Şubat 2022 tarihinde gerçekleşen suikastla ilgili şahadetine devam ederken, olay gecesi kullanıldığı tespit edilen bir çift eldivenden alınan SWAP ve DNA örneklerinden Ömer Tunç’un kullanımında olduğunun belgelendiğini ifade etti. Zanlı Ömer Tunç’un 16 Şubat 2022 tarihinde, Bayram’a sözlü ifade verdiğini aktardı.

“SİLAHI BANA UZATTILAR, TUTTUM”…

Tahkikat Memuru Müfettiş Murat Bayram’ın şahadeti şöyle: “Eldivenlerin benim olduğunu söyledim. Ben arabada bekledim. Dayıyla Veysel gitti. Olaydan sonra dayı benim olduğum yerde silahlarla indi. Benim arabaya bindi. Binerken silahı tutmam için bana verdi. O anda barut bulaşmış olabilir. Sonra köprüde durduk. Dayı silahları aldı, köprünün altına götürdü. Veysel önde gitti. Önceden de oraya gittik. Bir önceki gün deneme olmuştu. Silahlar arabadaydı. Tek araba geçti ama hazırlıksızdık dedi”

KOÇ’TAN İTİRAZ…

Bayram’ın bu şahadetine savunma avukatı Didem Koç, ifadenin bir bölümüne itiraz etti. Koç Tunç tarafından “Dayı” ifadesinin kullanılmadığını, bu hususa itirazları olduğunu belirterek, Tunç’un “Önceden de oraya gittik. Bir önceki gün deneme olmuştu. Silahlar arabadaydı. Tek araba geçti ama hazırlıksızdık” sözlerini de sarf etmediğini iddia etti. Koç, duruşma içinde duruşma talep etti. Mahkeme heyeti duruşma içinde duruşma yapılması için bugün saat 11.30’a erteledi.