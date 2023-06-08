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Gündem Kıbrıs muhabiri defin işlemleri için yapılacak masrafları ve kabir fiyatlarını araştırdı.

Buna göre bir ölüyü defnetmek için bağlı olduğunuz belediyeye 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arası ödeme yapmanız gerekiyor. Bu ödemeyi yaptıktan sonra tüm defin işlemleri gerçekleşiyor.

Zamlardan mermer sektörü de nasibini aldı, kabirler pahalılandı!

Bunun ardından ise sıra kabir yapımına geliyor. Maliyet artışlardan dolayı mezar taşları son bir yılda iki kat pahalandı. Yaptığımız araştırmalara göre kabir fiyatları minimum 12 bin 500 TL'den başlıyor, tercihe göre 100 bin TL'lere kadar yükseliyor.

Yavuz Mermer Direktörü İshak Yavuz, Gündem Kıbrıs'a yaptığı açıklamada, KKTC insanı tarafından en çok tercih edilen klasik tek katlı kabir modeli fiyatının geçtiğimiz yıl 7 bin 500 olduğunu bu yıl ise 12 bin 500 liraya yükseldiğini belirtti.

"LTB'nin abonelik ücreti istemesi fiyatları yükseltiyor"

Yavuz, fiyat belirlerken bölgelerin de etkili olduğunu belirterek, özellikle Lefkoşa Türk Belediyesi'nin mermercilerden istediği yıllık 14 bin TL abonelik ücretinin ve kabir başına belediyeye yapmaları gereken bin TL'lik ödemenin Lefkoşa'da kabir fiyatlarını oldukça yükselttiğini söyledi.



"12 Bin 500 TL'den 22 Bin TL'ye yükseliyor"

Yavuz şöyle devam etti:

Klasik tek katlı kabir modeli fiyatı 12 bin 500 TL ancak bunu Lefkoşa'ya yapacaksak bu fiyat belediye tarafından istenen ücretlerden dolayı 22 bin liraya kadar ulaşabiliyor. Öte yandan akaryakıt da pahalı. Lefkoşa hariç diğer bölgelerde Girne, Güzelyurt ve Karpaz'da yakıt farkı almak zorundayız. Bizim fiyatlarımız diğer mermercilere göre daha uygun. Bu fiyatlar şirketlere göre değişkenlik gösterebiliyor.