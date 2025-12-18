Polisten edinilen bilgilere göre, 18 Aralık 2025 tarihinde saat 10.25 sıralarında, Gizem Gümüşsoy (K-21) yönetimindeki MU 366 plakalı araç, doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada, yol üzerindeki sağa meyilli viraja geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun solundan çıkarak ağaca çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.