

Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:



02.05.2024 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Büyükkonuk - Kaplıca Anayolu’nun 1-2’inci kilometreleri arasında (Büyükkkonuk Çemberi ile Balalan Çemberi Arası), GKRY’de sakin Fotis FOTIOU (E-79), yönetimindeki BBB 971 plakalı araç ile Büyükkonuk istikametinden, Balalan Çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu gerisini kontrol etmeden sağa dönüşe geçtiği sonucu, o esnada aynı istikamete doğru seyretmekte olan Hakan ASLAN (E-62), yönetimindeki TPB 171 plakalı otobüs araç ile dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu kavşak üzerinde araç geçip TPB 171 plakalı aracın sol ön kısmı ile BBB 971 plakalı aracın sağ yan orta kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan BBB 971 plakalı araç sürücüsü Fotis FOTİOU, ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yaşamını yitirmiştir. ​

Kazada yaralanan BBB 971 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Julia FOTIOU ise kaldırıldığı Gazimağuda Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından müşahde altına alınmıştır. Soruşturma kapsamında TBP 171 plakalı otobüs sürücüsü Hakan ASLAN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.