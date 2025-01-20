Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran Polis çavuşu Ozan Avcı, 6.01.2025 tarihinde, saat 03.40 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu boyunca ET 678 plakalı salon aracı Lefkoşa istikametinden Gazimağusa istikametine doğru süratli ve dikkatsizce kullanan zanlının seyrettiği yol üzerinde bulunan Demirhan'da faaliyet gösteren MFC Motors önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan dışarıya çıkarak 3 takla attıktan sonra tekerlekleri üzerinde durduğunu söyledi.

Polis, kaza sonucu Furkat Bazarow’un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirtti.

Polis, zanlının kaza mahaline giden polislere, sürücünün Furkat Bazarow olduğunu söylediğini, takriben 4 saat sonra aracı kullandığını itiraf ettiğini kaydetti.

Polis, yapılan alkol testinde zanlının 136 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu söyledi. Zanlıdan uyuşturucu testi için kan örneği alınarak, analize gönderildiğini kaydeden polis halen analiz sonuçlarının beklendiğini belirtti.

Polis çavuşu Avcı, zanlı aleyhine temin edilen ilk tutukluluk süresi içerisinde 4 tanık ifadesi temin edildiğini, müteveffaya ait cep telefonu kaza mahalinde bulunduğunu ve konu telefon içerisinde kazanın aydınlatılabilmesi için önemli deliller olabileceğinden araştırılmak üzere PGM Data inceleme şubesine teslim edildiğini ayrıca kaza mahallinden yaklaşık 200 metre geride hız tespit kamerası bulunmakta olup zanlının bu kameradan geçip geçmediği araştırılacağını mahkemeye aktardı. Polis çavuşu ayrıca zanlının kaza günü kullanmakta olduğu aracın ön kısmında plaka bulunmadığı tespit edildiğini bununda araştırılacağını, zanlının yapılan sağlık kontrolünde sağ gözünün protez olduğunu ve doktor kontrolünden geçirilmesi gerektiği ayrıca halen alınacak ifadeler araştırılan kamera görüntüleri bulunduğundan tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının soruşturma maksatlı 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.