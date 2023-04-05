Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde Adem Kocabaş’ın ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından tutuklanan sürücü A.İ. bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Trafik Şubesinde görevli Polis Çavuşu Nadir Timuçin, dün saat 21.25 sıralarında Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde 32 yaşındaki A.İ. yönetimindeki KM 004 plakalı araç ile Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada Merit Park Otel kavşağını geçtikten sonra dikkatsizce önünde seyreden araçları geçmek için yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan 24 yaşındaki Erdem Hondurlu yönetimindeki DZ 244 plakalı araç ile çarpıştıklarını aktardı.

Timuçin, kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile DZ 244 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Süleyman Kocabaş, 22 yaşındaki İbrahim Kaynarca ve 24 yaşındaki Adem Kocabaş Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldıklarını belirtti.

Adem Kocabaş’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini aktaran Timuçin, kaza mahallinde birçok kameranın tespit edildiğini dile getirdi, alınması gereken ifadeler ve incelenecek birçok kamera görüntüsü olduğunu kaydetti.

Timuçin, zanlıdan alkol testi için kan örneği alındığını ifade ederek, “Alınan kan örneğinin analiz sonuçları çıktı. Zanlının kaza anında 187 promil alkollü olduğunun belirlendi” dedi.

Kanser hastası olan zanlının kullandığı ilaçlarla ilgili analiz sonuçları alındığını aktaran Timuçin, İlaç ve Eczacılık Dairesi’nden alınan rapora göre zanlının kullandığı ilaçların trafiğe çıkması açısından sakıncalı olduğunu belirtti.

Zanlının yargılanması halinde hapis cezası almasının yüksek olasılık olduğunu kaydeden polis, davaları görülünceye kadar 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Zanlının avukatının tutuklu yargı talebine itirazı üzerine duruşma yapıldı. Mahkemede zanlıya kefil olabilecek 5 tanık dinletildi. Saat 18.45 sıralarında kararını açıklayan mahkeme, zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Zanlının yargıdan kaçmayacağına kanaat getirildiğini belirten mahkeme, ayrıca kanser gibi ağır bir hastalıkla mücadele ettiğine değindi.

Mahkeme, zanlının 600 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 4 kefilin 40’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Mahkeme, ayrıca zanlının davası görülünceye kadar ehliyetine el konulmasına da direktif verdi.