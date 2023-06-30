Polis açıklamasına göre saat 12.50'de Gazimağusa - Lefkoşa ana yolu boyunca dikkatsizce seyreden Elena Krasulina (K-42), yönetimindeki PT 822 plakalı salon araçla Aslanköy yakınlarında Kale Boya önlerine geldiğinde önünde soldan birinci şeritte bisikleti ile seyreden Cemal Karadağ (E-48) kullanımındaki bisiklete çarptı.

Kaza sonucunda ağır yaralanan Türkmenköy’de yaşayan bisiklet sürücüsü Cemal Karadağ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Araç sürücüsü Elena Krasulina’nın tutuklandığı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Cemal Karadağ'ın hayatını kaybettiği bugünkü kazayla trafikte bu yılki can kayıpları 25'e yükseldi.