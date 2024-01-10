Çerçil'in yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “Abdonimal Aort Anevrizma Rüptürü ve İç Kanama” sonucu olduğu tespit edildi.

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Polisten yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

08.01.2024 tarihinde, Demirhan’da kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Nurullah ÇERÇİL (E-71)’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Abdonimal Aort Anevrizma Rüptürü ve İç Kanama” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.