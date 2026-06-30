Raporda, Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Yasası, Belediyeler Yasası ve bu yasa çerçevesinde hazırlanan Girne Belediyesi Köpek Bulundurma ve Besleme Tüzüğü'nün dilekçeye konu şikayetlerle ilgili kuralları düzenlediğine, ayrıca KKTC Anayasası’nda dilekçe hakkıyla ilgili hükümlere de yer verildiğine işaret edildi.

Raporda Hüseyin Işıklı'nın, Aşık Hüseyin Sokak’taki Artunç Apartmanı’nda ikamet ettiği ve komşusu Neriman (Gümüş) Cenkci’nin apartmanın ortak kullanım alanını işgal ettiği yönündeki şikayetine yer verildi.

Cenkci’nin köpeğinin çevreyi kirlettiğini, apartmana gelen kişileri korkuttuğunu ve/veya ısırdığını, Girne Belediyesi'nin konuyu çözüme kavuşturmadığı gibi apartman sakinlerinin dilekçelerine de yanıt vermediğini iddia eden Hüseyin Işıklı, konunun daire tarafından soruşturulmasının talep etti.

- “Girne Belediyesi’nin idari bir ihmali ve/veya hatası olduğunu söylemek mümkün değildir"

İlkan Varol, başvurusu üzerine konunun, Yüksek Yönetim Denetçisi Yasası kuralları çerçevesinde incelendiğini ve rapor hazırlandığını ifade etti.

Varol, apartmanın ortak kullanım alanının işgaliyle ilgili yapılan incelemede bahçe mobilyalarının hareketli eleman niteliğinde olması nedeniyle herhangi bir yapı sınıfına girmediğini ve izne tabi olmadığını; Girne Belediyesi’nden izin alınmasının gerekmediğinin tespit edildiğini ifade etti.

Varol, Hüseyin Işıklı’nın apartmandaki köpekle ve Girne Belediyesi'nin bu sorunu çözmediğiyle ilgili iddialarıyla ilgili şunları paylaştı:

“Girne Belediyesi’nin pek çok kez konuyla ilgili denetim yaptığı, yasanın kendisine verdiği yetkileri kullanarak söz konusu şikayeti ortadan kaldırmaya yönelik adımlar attığı tespit edilmiştir. Bu durumda Girne Belediyesi’nin idari bir ihmali ve/veya hatası olduğunu söylemek mümkün değildir. Ancak raporumuzda detaylı olarak açıklandığı üzere köpek sorunu devam etmektedir. Gelinen bu aşamada Girne Belediyesi’nin söz konusu şikâyete kalıcı bir çözüm getirmesi ve yasal mevzuatı uygulamayı ihmal etmemesi gerekmektedir.”

Varol, Işıklı’nın Girne Belediyesi’nin dilekçelere yanıt vermediğiyle ilgili iddia üzerine şunları kaydetti:

“Girne Belediyesi, dairemize gönderdiği cevap yazısında Artunç Apartmanı sakinlerinin dilekçesine cevap verilip verilmediği yönündeki sorumuzu yanıtsız bırakması idarenin yasal zorunluluğunu yerine getirmediğini gösteriyor."