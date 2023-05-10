Ombudsman İlkan Varol imzalı raporda, Tuncel’in KULAD’ın faaliyet alanının avcılık ve atıcılık olmasına rağmen, KKTC Avcılık Federasyonu’na yaptıkları üyelik başvurusunun reddedildiğini, reddedilme gerekçesinin tatmin edici olmadığı, Avcılık Federasyonu’nun bu tutumu ile kendisine tanınan takdir yetkisini kötüye kullandığı, bu durumun Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiaları değerlendirildi.

Raporda, Ediz Tuncel’in Kasım 2021 tarihine kadar atıcılık faaliyetlerinde bulunan sporculara Fasıl 57 Ateşli Silahlar Yasası’nın 7’inci maddesinin 2’inci fıkrasının (B) bendi tahtında elde yazılarak Özel İzin Belgesi verildiğini, Kasım 2021 tarihinden itibaren bu belgenin e-devlet üzerinden KKTC Avcılık Federasyonu aracılığı ile alındığını, KKTC Avcılık Federasyonuna bağlı bir kuruma üye olmayan sporcuların bahse konu belgeyi alamadığını, avcılık ile ilgisi olmayan ve sadece atıcılık faaliyetinde bulunmak isteyen kişilerin aidat ödemeye ve/veya avcılık faaliyetinde bulunmaya zorlandığını bu durumun mağduriyet yarattığını belirterek konunun Ombudsman tarafından soruşturulmasını talep ettiği kaydedildi.

Konuyu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde inceleyen ve raporunu hazırlayan Ombudsman, ilgili dairelere gönderilen yazılar ve alınan cevaplara, ilgili yasa ve tüzüklere değinerek değerlendirme yaptı.

Ombudsman değerlendirmesi sonucunda Kuzey Kıbrıs Ulusal Atıcılık Eğitim ve İhtisas Derneği’nin, KKTC Atıcılık Federasyonu’na üye olduğu gerçeği de göz önüne alındığında ve KKTC Avcılık Federasyonu’nun ilgi derneğin müracaatını gerekçeli reddettiği ve ilgi derneğe yasal süre içerisinde cevap vermesi ile yasal yükümlülüğünü yerine getirdiğinin görüldüğünü belirtti.

“Keza yapılan diğer iddia ise atıcılık faaliyetinde bulunan sporculara önceleri elden özel izin belgesi verildiği ancak şimdi e-devlet üzerinden Avcılık Federasyonu aracılığı ile verildiği iddiası ise gerçekleri yansıtmamaktadır” denilen raporda, şu ifadeler de yer aldı:

“Özel İzin Belgesinin Kaymakamlıklar tarafından verilen geçerli Av Ruhsatı bulunan kişilere İlçe Kaymakamlıkları ve Kaymakamlıklara bağlı Bucaklar tarafından verildiği, av ve ateşli silah işlemleri ile ilgili Ateşli Silahlar Otomasyon Sistemine geçilmesi nedeniyle 2022 yılı itibarıyla Özel İzin Belgesinin elektronik ortamda verilmeye başlandığı, bahse konu belgenin alınması için lisanslı veya lisanssız atıcı sporcularının bireysel başvurmaları veya Atıcılık Federasyonunun kendi lisanslı sporcuları adına bireysel veya toplu halde başvurmaları halinde alınabileceği görülmektedir. Dolayısı ile Sayın Ediz Tuncel’in KKTC Avcılık Federasyonuna üye yapılmadığı ve özel izin belgesi verilmediği iddiası gerçeği yansıtmamakta olup, idare yasal mevzuatı uygulamış ve hatalı davranmamıştır.”