AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İrsen Küçük Ortaokulu’ndaki başörtüsü tartışmasına yönelik sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, kınadı.

Çelik, "Eğitim hakkını ihlal edenlerin bu çirkin yaklaşımı, insan haklarına aykırı bir fanatizmdir. Bu çirkinliğe bahane üretmek için sarfettikleri cümleler ise vahimdir. Bu fanatizme karşı ülkemizde çok temel bir demokrasi mücadelesi verdik. Geçmişte bu yasakçılığa imza atanlar utançlarıyla baş başa kaldılar" ifadelerini kullandı.

"Aynı fanatizmin KKTC’ye zarar vermesi engellenmelidir" diyen Çelik, açıklamasına şöyle devam etti:

"En temel değerlere aykırı bu çirkin yaklaşımın düzeltilmesini temenni ediyoruz. Bir öğrencinin başörtüsü sebebiyle eğitim hakkının engellenmesinin laiklikle izah edilmesi saçmalıktır. Bu yaklaşım laiklik değildir, laikliğin çirkin bir istismarıdır. Fanatiklerin eğitim hakkını engellemesi açık bir faşizmdir."