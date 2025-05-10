Dünya Gençlik Konseyi Genel Başkanı Hüseyin Celep ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Teşkilat Başkanı Olkan Çeken, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’u makamında ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede, konseye bağlı gençlik yapılanmaları ve KKTC’de hayata geçirilecek projeler üzerine istişarelerde bulunuldu.

Engelli gençlere akülü araç kampanyası

Ziyarette konuşan KKTC Teşkilat Başkanı Olkan Çeken, Kıbrıs’taki engelli gençler için önemli bir sosyal sorumluluk projesine başladıklarını belirtti. Çeken, ‘KKTC genelindeki tüm engelli genç kardeşlerimize ulaşmak istiyoruz. Ada genelinde ihtiyaç sahibi gençlere akülü araçlar hediye edeceğiz. Bu amaçla belediyelerle iş birliği içinde çalışacağız. Girne Belediyesi bu konuda ilk destek veren kurumlardan biri oldu’ dedi.

Gençlik projeleri masaya yatırıldı

Hüseyin Celep ise KKTC’de gençlerin sosyal yaşama aktif katılımını sağlamak adına çeşitli organizasyonlar ve programlar planladıklarını söyledi. Celep, ilerleyen süreçte KKTC’de daha fazla gençlik çalıştayı ve gönüllü projeler hayata geçireceklerini ifade etti.