İki adet çift yollu infüzyon pompası, Deniz Yıldızı Yardım Derneği başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Çocuk Hematololojisi Uzmanı Dr. Ayşe Sayılı Erener’e teslim edildi. Teslim töreninde, Acil Durum Hastanesi Sorumlu Hekimi Dr. Erol Uçaner, Başhekim Yardımcısı Dr. Çağın Ozankaya, Çocuk Onkoloji Uzmanı Dr. Dilek Birgen, Onkoloji Hastanesi İdare Amiri Afet Faslı ve bölüm hemşiresi Duradane Kaynak hazır bulundu.

Çocuk Hematololojisi Uzmanı Dr. Ayse Sayılı Erener, güzel bir dayanışma ve işbirliği yapıldığını belirterek, Deniz Yıldızı Yardım Derneği’ne bağışlarından dolayı teşekkür etti.

Deniz Yıldızı Yardım Derneği Başkanı Özlem Ratip, Deniz Nasıfoğlu’nu anmak ve hatırasına sahip çıkmak için yardım amaçlı umut yürüyüşünü düzenlediklerini belirterek, Onkoloji Bölümü’ne destek olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Deniz Yıldızı Yardım Derneği Etkinlik ve Proje Koordinatörü Oya Aygın da, Deniz Nasıfoğlu’nun bıraktığı mirasa sahip çıkıp, Onkoloji Bölümü’ne katkıda bulunmayı sürdürdüklerini ifade ederek, çocuklara ve hastalara diğer projelerle de destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Etkinlikte, bilet satışları, stand gelirleri ve bağışlardan 5 bin 321 ABD doları elde edildi. Dernek de öz kaynaklarından 266 ABD doları kullandı.