Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyeti bugün parti genel merkezinde kabul etti.

Erhürman’a kabulde, Genel Sekreter Asım Akansoy ve MYK Üyeleri Fikri Toros, Sıla Usar İncirli, Doğuş Derya ve Fazilet Özdenefe de eşlik etti. Görüşme sonrası parti liderleri ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman basın toplantısında, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin devam ettiğine dikkat çekerek, “CTP, Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili tek gerçekçi yolun, iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm olduğu bilgisiyle hareket ediyor. Bu bilgiye sahip olan parti olarak geçmiş tecrübelerden de dersler çıkarıyor” diye konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ta birçok sorununun bulunduğuna vurgu yaptı. Özel, yarından itibaren temiz bir sayfa açılması çağrısında da bulundu.

Erhürman: Kıbrıs Türk halkı çok zor günlerde varoluş mücadelesi verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyetle verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurgulayan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının 1878’den beri bu topraklarda bir varoluş mücadelesi verdiğini belirtti. Var oluş mücadelesinin, İngiliz sömürgesi döneminde de 1960-1963’te de, 1963-1974 arasında da devam ettiğini dile getiren Erhürman, Kıbrıs Türk halkının çok zor günlerde var oluş mücadelesini sürdürdüğünün altını çizdi. 20 Temmuzun, var oluş mücadelesi açısından çok önemli tarihlerden olduğuna işaret eden Erhürman, “20 Temmuz, 15 Temmuzun hemen arkasıdır. Bir Faşist darbenin üzerine, Kıbrıs Türk halkının var oluşuna ilişkin endişelerinin en arttığı dönemde, fiziken de yok olma riski altında olduğu bir dönemde gerçekleşmiştir” dedi. Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin devam ettiğine dikkat çeken Erhürman, Kıbrıs Türk halkı açısından sıkıntılı koşulların ortadan kalkmadığının altını çizdi. Ülkede çok ciddi bir nüfus meselesinin olduğunu söyleyen Erhürman, aynı zamanda “nüfus politikasızlığı” meselesi de bulunduğunu ifade etti.

“Tek gerçekçi yol federasyondur”

Ülkedeki mülkiyet rejiminin öngörülebilirliğinin de ciddi şekilde sarsıldığını kaydeden Erhürman, “Kıbrıs Rum liderliğinin hukuku ve mülkiyeti siyasetin enstrümanı haline getirme çabaları sonucunda bu durum yaşanıyor” dedi. Tufan Erhürman, “Çocuklarımız göç etmesin, tırnaklarını bu topraklara geçirsin diye halk olarak mücadelemiz devam ediyor” diye konuştu. Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili de çok net duruşlarının olduğunu vurgulayan Erhürman, “CTP, Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili tek gerçekçi yolun, iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm olduğu bilgisiyle hareket ediyor. Bu bilgiye sahip olan parti olarak geçmiş tecrübelerden de dersler çıkarıyor” dedi. Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğinin pazarlık konusu yapılamayacağının altını çizen Erhürman, “Müzakere masası kurulacaksa siyasi eşitlik onun öncesinde kabul edilmesi gereken bir şeydir. Yıllar boyunca masada dirsek çürütmek değil, çözüm istiyoruz. Takvimli, sonuç odaklı bir görüşme istiyoruz” dedi. Kıbrıs Rum liderliğinin, masadan bir biçimde kaçması durumunda, bugünkü statükoya geri dönmeyi kabul etmeyeceklerini belirten Erhürman, CTP’nin her zaman diyaloğa açık olduğuna işaret etti. Tufan Erhürman, "CTP, Türkiye ile ilişkilerin, doğru zeminde ve en iyi ilişkiler olması gerektiğini düşünen bir parti. Çözümden, barıştan yana, diyalogdan yana olan bir partidir” diye ekledi.

Özel: Temiz bir sayfa açalım

50 yıl önce Kıbrıs Türk toplumu için anlamlı ve önemli bir hareket gerçekleştirildiğini kaydeden Özel, Kıbrıslı Türklerin bir bütün olarak hep çözüm isteyen, masada olan, müzakereden yana taraf olduğunu belirtti. Özel, “Çözüme çok yaklaşıldığı zamanlarda da, çözümün imkansızlaştığı zamanlarda da Rum tarafının tavrı hep hayal kırıklığıyla sonuçlandı” dedi. “Kıbrıs’ta vatandaşların yüzleri gülmemektedir” diyen Özel, Kıbrıs’ta çok sayıda sorun bulunduğunun altını çizdi. Özel, “Seyahatlerde, sporcuların müsabakalara katılmasında, ticarette, Kıbrıs turizminde dahi ciddi sıkıntılar vardır. Bu sorunların hepsine birden çözüm istenmektedir” dedi. Kıbrıslı Türklerin iradesine bakıldığında, bu durumdan çıkılmasının istendiğinin görüldüğüne dikkat çeken Özel, AB’ye tam üyelik hedefiyle hareket ettiklerini vurguladı. Kıbrıs halkının çözüme olan iradesini arkasında olacaklarının altını çizen Özel, “50 yıl önce olduğu gibi 50 yıl sonra da barışı savunuyoruz, özgür olmalarını savunuyoruz” diye konuştu. Türkiye’deki normalleşme sürecine, Kıbrıs’ın da dahil olmasını istediğini söyleyen Özel, “Geçmişte yapılmış sosyal medya paylaşımları, düşünce beyanları yüzünden bazı kişiler Türkiye’ye indiklerinde kabul edilmiyorlar. Bir kara liste olduğu söyleniyor. Sayın Cumhurbaşkanına yarın da söyleyeceğim. Temiz bir sayfa açmanın zamanıdır. Hukuk dışı uygulamaların bir yeri yoktur” dedi. Binlerce kişinin Türkiye’ye seyahat etmekten endişelendiğini veya özgür düşüncelerini ifade etmekten endişe duyduğunu kaydeden Özel, tüm bunların yarından itibaren geride bırakılarak temiz bir sayfa açılması gerektiğine işaret etti. Özel, müzakereden ve çözümden yana olduklarını kaydetti.

