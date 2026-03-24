24 Mart 2026 tarihinde saat 08.50 sıralarında, Ortaköy 5. Sokak üzerinde, Kazımcan Koçan yönetimindeki MF 494 plakalı araç, dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada bir iş yeri önlerine geldiği esnada yolda yaya olarak bulunan Suray Hatamova’ya çarpmamak için sola manevra yaptı. Bu sırada aracın sol ön kısmı yayaya çarptıktan sonra beton kaldırım ve iş yerine ait duvara çarptı. Araç savrularak sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan sürücü ile yaya, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Sürücü Koçan’ın tedavisi aynı hastanede sürerken, yaya Hatamova ise sevk edildiği Kolan British Hospital’da tedavi görüyor.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.