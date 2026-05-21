Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden verilen bilgiye göre, birlik binasında saat 11.00’de başlayan toplantı yaklaşık iki saat sürdü. Toplantıya belediye başkanlarının yanı sıra, K.T. Belediyeler Birliği Müdürü Muammer Güneş, Mali İşler Amiri Emine Haydaroğulları ve İdari Memur Nazan Özlatif de katıldı.

Toplantıda ilk olarak Yürütme Kurulu’na sunulan ve Genel Kurul’un onayına açılan 2026 yılı Ocak-Şubat-Mart dönemini kapsayan üç aylık mali rapor, oybirliğiyle onaylandı.

Genel Kurul’da ayrıca su yönetimi, hayvan refah yasası ve çevre konularında görüş alışverişinde bulunularak, gündemde bulunan yurtdışı temasları ele alındı.