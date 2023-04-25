Polisin açıklaması şöyle:

22.04.2023 tarihinde, Edremit’de bulunan ve faal olmayan bir otelin bar odasının kapısı meçhul şahıslar tarafından hasara uğratılarak açıldıktan sonra bir cürüm işlemek maksadıyla içeriye girilmiş ve oda içerisinde muhafaza edilen muhtelif beyaz eşya ile alkollü içkiler çalınıp dışarıya çıkarıldıktan sonra, bölge sakinlerinin kendilerini fark edilmeleri üzerine çaldıkları malzemeleri bırakıp olay yerinden ayrılmışlardır. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen N.H.(E-45) tutuklanmış olup, A.Ç.(E-46) ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.