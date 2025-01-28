Bolu'da 78 kişinin ölümüne neden olan otel yangını faciasında 26 kişi gözaltına alınmıştı. 19 kişi tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 7 kişi serbest bırakılmıştı.

Davaya ilişkin işletme sahibi Halit Ergül'ün sahibi olduğu Gazelle Resort Oteli'nde ise 13 kişi gözaltına alınmıştı. Aynı ihmallerin bulunduğu Gazelle Otel geçici süreliğine oteli kapatma kararı alırken, Gazelle Otel'in tutuklanan Genel Müdürü Ahmet Demir'in ifadesi ortaya çıktı.

Otel faciasında ikinci itiraf: Yeni otelde de yangın sistemi yok - 178 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkay Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili 19 kişi tutuklandı.

"MÜRACAAT İŞLEMİNİ HIZLANDIRMAK İÇİN ARADIM"

İfadesinde Grand Kartal Otel'deki evrak sürecinin hızlanmasıyla ilgili Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile telefonla görüştüğünü ifade eden Gazelle Resort Otel'in Genel Müdürü Ahmet Demir, "2024 yılının Aralık ayı sonlarına doğru muhasebe müdürü Kadir Özdemir bana, belediye evrakına göre Grand Kartal Otel'de genel bir eksikliğin olduğunu, yeni bir müracaatta bulunduklarını belirterek, "Müracaat işlemini hızlandırabilir miyiz?' dedi. Ben de Sedat Gülener'e bu konuyu telefonda ilettim." dedi.

Otel faciasında ikinci itiraf: Yeni otelde de yangın sistemi yok - 2Gazelle Resort Otel'in Genel Müdürü Ahmet Demir.

"SEDAT GÜLENER, İLK DENETLEME İLE İLGİLİ BİR ŞEY SÖYLEMDİ"

Gülener'e konunun içeriğine vakıf olmadığını ancak ‘Evrak sürecini hızlandırabilir miyiz?' diye sorduğunu belirten Demir ifadesinde, "Sedat Gülener bana Grand Kartal Otel'in ilk denetlemesi ile alakalı herhangi bir şey söylemedi. Otelde eksiklik olup olmadığına ilişkin herhangi bir sözü olmadı. Kendisi ikinci müracaatla ilgili bana ‘Konuyu öğrenelim, yardımcı olurum' dedi. Bu konu ile ilgili Sedat Gülener'le telefonla görüşmüşlüğüm ya birdir ya da ikidir. Daha fazlasını hatırlamıyorum. Ben ikinci müracaat için görüşme yapmıştım. İşlemin olumlu sonuçlandığını Kadir Özdemir bana söylemiştir." diye konuştu.

"GAZELLE OTEL'DE YANGIN UYGUNLUK RAPORU YOK"

Gazelle Otel'de 2025 yılında yangın tatbikatı yapılmadığını belirten Demir, "2023 veya 2024'te yapıldığını hatırlıyorum. Tatbikat neticesinde ISG defterine kayıt oluşturuluyor. Gazelle Otel'in yangın uygunluk raporu olmadığını biliyorum. Turizm Bakanlığı'nın akredite firmaları var. 2023 yılından beri her yıl bunlar denetim yapıyorlar. İsimleri hatırlamıyorum. Ancak bunlar kayıtlarda var. Her ikisini de kayıtlardan çıkarıp getirebilirim. Grand Kartal Oteli de, Gazelle Oteli de hizmet alınan şirketlerin denetlediğini biliyorum” ifadelerini kullandı.

Gazelle Resort ve Spa Otel, Grand Kartal'dan çok sonra açıldı. Gazelle Otel’in sahibi Halit Ergül, aynı zamanda Grand Kartal Otel’in de sahibi.

Ergül, Bolu'da bulunan ve 2012'de açılan Gazelle Resort & Spa Otel'i 2019'da eşinin babası Mazhar Murtezaoğlu’nun vefatı ile birlikte üstlendi.

Otel faciasında ikinci itiraf: Yeni otelde de yangın sistemi yok - 3Halit Ergül’ün sahibi olduğu ve aynı ihmallerin bulunduğu Gazelle Resort ve Spa Otel kapatma kararı aldı.

MUHASEBECİ KADİR ÖZDEMİR'İN İFADESİ

Grand Kartal Otel'de muhasebe biriminde yönetici olarak görev yapan Muhasebeci Kadir Özdemir, 12 Aralık'ta Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan denetimde otelde 8 ana kalemde ciddi eksiklik bulunduğunu ve bu eksikliklerin giderilmesi gerektiğinin istendiğini söyledi.

Tutuklu sanık Kadir Özdemir ifadesinde "İtfaiyenin denetim raporunun olumsuz olduğunu bana bağlı çalışan C. adlı kişiden öğrendim. Bunun üzerine yöneticim Ahmet Demir'e otelin yangın güvenliğiyle ilgili olumsuz rapor aldığını bildirdim." dedi.

Özdemir, bu durumu bildirmesinin ardından yaşanan trafiği de şöyle aktardı:

"Bunun üzerine Ahmet Demir, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile görüştü. Sedat Gülener, kendisine 'İptal dilekçesi verin' demiş. Bu talimat üzerine iptal dilekçesini hazırladık. Aynı zamanda bu konuları Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü Emir Aras ile de görüştüm. Emir Aras da bana 'Bu eksiklikleri gidermek çok masraflı denetimi iptal edebiliyorsak iptal ettirelim' dedi. Ben de bunun üzerine Bolu Belediye başkanlığına giderek başvurumun iptal edilmesini istiyorum dedim."

Grand Kartal Otel'in iptal dilekçesi 24 Aralık 2024 tarihinde verildi. Sadece bir gün sonra, 25 Aralık 2024 tarihinde, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, itfaiyenin otel denetimini iptal etti. Belediyenin bu eksiklikleri belirlemesine rağmen, otel hakkında neden şikayetçi olmadığı ve kamu kurumlarına bu durumu iletmediği soruşturma konusu.