Kıbrıs Türk Oto Elektrikçiler Birliği Başkanı Abdo Okur, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86. Yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Okuer’un mesajı şöyle:

Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölümünün 86’cı yılında saygı, minnet ve şükranla anıyoruz...

ATATÜRK tarih boyunca yetişen en büyük önderlerden birisidir. Hayatını Türk Milleti ve onun bağımsızlığına adamış, milli birliğimizin, bağımsızlığımızın, çağdaşlık ve aydınlanmanın simgesi olmuş, üstün nitelikleri, kişiliği ve düşünceleri ile yaşadığı çağa damgasını vurmuştur.

Atatürk’ün “En büyük eserim” diyerek gençlere emanet ettiği, demokratik, laik, sosyal ve millet egemenliğine dayalı hukuk devleti olan Cumhuriyetimiz, bu ülkede yaşayan tüm bireylerin çabalarıyla ilelebet payidar kalacaktır.

Bu Duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük ATATÜRK’ü aramızdan ayrılışının 86’ncı yılında, bir kez daha rahmet özlem ve şükranla anıyor, aziz hatırası önünde saygı ile eğiliyoruz.

Ruhun Şad Olsun Aziz Atam.