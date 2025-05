Haber: Pelin Yükselay

Otobüs şoförlerinin trafikte en büyük beklentisi saygı…

Gündem Kıbrıs Gazetesine konuşan otobüs şoförleri, trafikte salon araç sürücüleri tarafından taciz edildiklerini belirterek, onlarca can taşıdıklarına vurgu yaptılar ve diğer sürücülerden saygı beklediklerini belirttiler.

Bunun yanında artan trafik yoğunluğundan da şikâyet eden şoförler, özellikle Lefkoşa bölgesinde üst geçitlerin artırılmasını istediler. Durak olmayan bazı noktalara da durak açılmasını talep eden şoförler, yolcu indirip bindirmede sorun yaşadıklarını anlattılar.

Özellikle şehir içi hatlarda otobüslerin eski olduğundan yakınan şoförler, Trafik Master Planı’nın bir an önce hayata geçirilmesi için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na çağrı yaptılar.

Otobüs şoförleri ne dedi?

Ayhan Demirtaş: Otobüs şoförü olarak ne yazık ki trafikte yaşadığımız birçok problem var. Öncelikle üniversitelerin trafiğe çıkan körüklü otobüsleri bizleri şehir içerisinde çok zorluyor. Körüklü araçların özellikle yoğun saatlerde trafikte seyretmesi, trafiği çok olumsuz etkiliyor. Bunun yanında kiralık araçlar büyük bir problem. Yurt dışından gelen bilinçsiz sürücüler, kuralları bilmeden trafiğe çıkıyorlar. Hem kendilerini hem de bizleri tehlikeye atıyorlar. Ne taraftan süreceklerini ne yandan gideceklerini bilmiyorlar. Bizler otobüslerimizde birçok can taşıyoruz ve hepsinden tek tek sorumluyuz. Bu bizler açısından büyük bir sorun teşkil ediyor. Kendi öz eleştirimizi de yapmam gerekiyor. Bazı meslektaşlarım da kurallara uymuyor. Yol içerisinde yolcu indirip bindirme yapıyorlar. Bu noktada bir de başka şikâyetim var. Özellikle Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ve Ulaştırma Bakanlığı’na çağrımdır, Terminalden-Çangar’a kadar hiç durak yoktur ve o bölge öğrenciler açısından çok yoğun. İster istemez önümüze çıkıyorlar ve durak olmadığı halde durmak zorunda kalıyoruz. Ben o bölgeye en kısa zamanda durak yapılması yönünde çağrıda bulunmak istiyorum. Trafik yoğunluğu çok büyük bir sorun. Günün her saati artık trafik var. Nüfus arttı, araçlar arttı, yollarımızın artık daha kullanılabilir olması lazım. Lefkoşa Türk Belediyesi bu konuda çalışıyor. Özellikle Jet Gazın orada bir düzeltme yapıldı. Hamitköy ve Honda durağı dediğimiz bölgelerde üst geçitlere ihtiyaç var. Yollar kaldırmıyor ve bizler de hem yakıt hem de vakit açısından etkileniyoruz. Toplu Taşıma Master Planı var. Bir an önce hayata geçmesini bekliyoruz ve istiyoruz. Bu hayata geçerse, araçlarımızı da yenileyebiliriz. Son yaş sınırlaması araçlarda 18’e çıkarıldı. Bizim şirketimizde 50 yaşında araç vardı. Artık metal yorgunluğu olur ve bu tehlike yaratır. Devlet bunu politika haline getirir, bizlere uygun vadeli ve faizli krediler sağlarsa belki araç yaşımızı 15’e çıkarabiliriz. Trafik Master Planı ile bunun da hayata geçmesini umuyorum.

Abit Kumlutepe: Toplu taşıma aracı kullanan kaptanlara ne yazık ki bilinçsizce davranan salon araç sürücüleri ile karşılaşıyoruz. Örneğin otobüs durağında yolcu alırken, 4’lü yakmamıza rağmen boru çalıyorlar. Durak harici yolcu aldığımız yerler oluyor, her noktada durak olmadığından dolayı. Yolcu elini kaldırdığında durup almak zorundasınız. Yolda müsaitlik varsa, kenara çekip 4’lüleri yakıp yolcu alıyoruz. Yine arkadan ‘boru çalma’ protestosu ile karşılaşıyoruz. Sürücülerimiz ne yazık ki otobüs kaptanlarına 2 dakika sabredemiyor. Yolcu indirip-bindirmekte zorlanıyoruz. Toplu taşıma araçları büyük ve ağırdır. Trafikte kalkışta soldan gelip de önümüze atlar gibi girenler çok oluyor. Bunun yanında genellikle bizlere yol vermiyorlar. Örneğin Hamitköy durağında çok yaşıyoruz. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde solda Hamitköy durağında durup yolcu aldığımızda arkamızdan gelenler bize sürekli boru çalıp, el-kol hareketi yapıyor. 2 Dakika bekleyip de yolcuyu almamıza veya indirmemize müsaade etmiyorlar. Yolda da giderken ellerini-kollarını çıkarıp bize el, kol hareketi yapıyorlar. Mesela kırmızı ışıkta duruyoruz, biz daha kalkış yapamadan önümüze atlıyorlar, üzerine fren de yapıyorlar. Toplu taşıma araçları büyüktür ve fren mekanizması salon araçları ile bir değildir. Onlar hemen fren basıp durabilirler ancak biz aniden fren basarsak arkada oturan yolcuları çok rahatsız ederiz, zarar da görebilirler. Bunlar en büyük sorunlarımız. Bunun yanında trafik çok büyük sorun. Ada küçük, yollar kötü, araba çok. Trafikte insanlar çok sinirli, asabi. Kimse kimseyi alttan almıyor, tahammül etmiyor. Bize de oluyor. Küçük araba bize yol vermek istemiyor, biz de küçük arabalara yol vermek istemiyoruz. Biz onlara göre engeliz, onlar da bize göre engel. Otobüslerin eskiliğinden şikâyet var özellikle şehir içi hatlarında… Mağusa-Lefkoşa hattında bazı firmaların araçları yenidir, Girne Seyahatler yenidir. Genelde şehir içleri eskidir. Otobüs yenileme pek nadir, bazı şirketlerde vardır. Ben Şevket Göçmen Nakliyat’ta çalışıyorum, Lefkoşa-Mağusa hattında. Bizim araçlarımız yenidir, öncelik de halktır.

Zafer Çetin: Biz toplu taşımada yerli ve yabancılara, 7’den 70’e her kesime hizmet eden ve de yardımcı olmaya çalışan kaptanlarız. Ben Girneliler Seyahat kaptanıyım. Lefkoşa-Girne, Girne-Lefkoşa hattında çalışıyorum. Geçtiğimiz aylarda başıma bir olay geldi. Lavinium Sitesi’nin orada dörtlülerimi yaktım, aracımı olabildiğince kenara çektim ve yolcu indirmeye çalışıyorum. Aracın bir tanesi ısrarla arkamda boru çalarak bekliyor. Yanımdan geçebileceği halde ısrarla bunu yapıyor. Ertesi gün gördüm beni kameraya çekip, ‘böyle taşımacılık olmaz’ diyerek paylaşmış. Kendimi sosyal medyada gördüm. Ben o yolcuyu oraya indirmek zorundayım. Gereken tüm önlemlerimi de alarak orada durmuşum, 500 metre geriden dörtlü yakarak gitmişim. Bölgede otobüs durağı yok, bunu yaparak yolcu indirmek ya da bindirmek zorundayım. Bu görüntülerden dolayı ceza da yedim. Buradan ilk çağrım o bölgeye otobüsler için bir cep açıp, otobüs durağı koymalarıdır. Araç sürücüleri otobüs şoförlerine karşı tahammülsüz. Hepsi değil ama geneli böyle. İndi-bindi yaparken çok tacizle karşılaşıyoruz. Araçlarımız ağır, önümüze atılıyorlar. Bunun yanında trafikteki yoğunluk çok büyük sorun. Umarım Lefkoşa-Girne yoluna yapılan üst geçit Gönyeli Çemberi’ndeki trafiği rahatlatır. Öte yandan eskiden araçların bakımsız olmasından dolayı bazı şikayetler vardı, biz Girneliler Seyahat olarak tüm araçlarımızı yeniledik. Araçlarımız şu an güzel bir şekilde hizmet veriyor. Müşteri de memnun, bizler de memnunuz. Lefkoşa-Girne arası 100 TL’ye taşımacılık yapıyoruz, gidiş-dönüş olursa 180 TL yapıyoruz.

Pınar Demirtaş: Ben 10 yıldır eşimle birlikte otobüs şoförlüğü yapıyorum. Açıkçası ben trafikte sürücülerden görmediğim baskıyı meslektaşlarımdan görüyorum. Meslektaşlarım bana mobbing yapıyor kadın olduğum için. Park sorunları oluyor, ‘öne çekin vs.’ gibisinden. Trafikte ise tam tersi. Kadın otobüs şoförü olduğum için bana saygı duyuluyor, gereksiz bir tepki görmedim bugüne kadar. Trafikte sorun ise yoğunluk. Önümüzü kesenler, onlara yol vermemizi bekleyen insanlar var. Halbuki biz saygı bekliyoruz. Biz sabahları öğrenci taşıyoruz, okula yetiştirmek zorundayız. Bizden öncelik bekliyorlar.