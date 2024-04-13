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Kazada sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Melih DÜZENLİ kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Hasan KURT (E-32), yönetimindeki TDS 385 plakalı otobüs araç ile dikkatsizce doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Near East Bank önlerine geldiğinde gidiş istikametine göre yolun solundan sağına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Melih DÜZENLİ (E-20)’ye çarptı.

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