Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da dün saat 23.40 sıralarında, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda trafik kazası yaşandı.
ZNG 948 plakalı otomobille batı yönüne ilerleyen 30 yaşındaki Boris Kemka Tchinda Lambou’nun, Honda ışıkları önünde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptığı belirtilirken, yayanın ağır yaralndığı ve kimlğinin henüz tespit edilmediği açıklandı. Yarlanan şahsın, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve yapılan müdahalenin ardından Girne Suat Günsel Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahade altına alındığı belirtildi. Araç sürücüsü tutuklanırken, polisim soruşturması sürüyor.