Yıllar boyunca Lüküs Hayat operetinde ‘Rıza’ karakterine hayat veren Türk tiyatrosunun efsane isimlerinden Zihni Göktay’dan üzücü haber geldi.

79 yaşındaki usta oyunca yoğun bakıma kaldırıldı. Üzücü haberi tiyatrocu Nedim Saban, duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Saban,

“Zihni Göktay usta için dualarımızı esirgemeyelim. Maltepe Hastanesi yoğun bakımdan iyi haberler bekliyoruz”

ifadelerini kullandı.

USTA OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ

Bu paylaşımdan saatler sonra ise usta oyuncudan acı haber geldi. Yapılan açıklamada Göktay’ın hayatını kaybettiği duyuruldu.

Sanatçının kızı Zeynep Göktay Dilbaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babasının vefat ettiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

“Sene başında Ankara turnesinde yaşadığı kalça kırığının ardından artan sağlık sorunlarına rağmen, yaşama sevincini, çevresine duyduğu merakı ve son ana kadar yeniden sahneye çıkıp, çok sevdiği seyircisine kavuşma umudunu hiç kaybetmedi. Seyircisi, sevenleri ve hayatına dokunduğu herkes tarafından büyük bir sevgiyle kucaklandı. Babamız adına bu süreçte ilgi gösteren, arayanı soran ve yanında olan herkese gönülden minnettarız.”

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Türk tiyatrosunun asırlık çınarı, geleneksel tiyatromuzun büyük temsilcisi Zihni Göktay hocamızı ne yazık ki kaybettik. Onu tanıyan herkesin Zihni hocamızın insan sıcaklığı ve sevgisi ile nasıl özel bir değer olduğuna şahit olmuştur. Eminönü Halkevi’nden yetişerek tam 53 yıl boyunca İBB Şehir Tiyatroları’nın yaşayan bir anıtı haline gelen ustamız, sahnelerimizdeki tuluat geleneğinin ve kavuklu ruhunun en görkemli ismiydi.

O; sadece üstün yeteneğiyle değil, vatanın her köşesindeki insana sanatı taşıma arzusu, halkın içinden hiç kopmayan mütevazı duruşu ve sahneye olan sarsılmaz sadakatiyle hepimize ilham oldu. Sanata, insana ve tiyatroya duyduğu o eşsiz sevgiyle, ömrünün son anına kadar sahnede dolu dolu, yürekten bir hayat yaşadı.

Türk tiyatrosunun kurucu babası Muhsin Ertuğrul ile bizzat çalışmış, onun yakın arkadaşı ve ekolün dev ismi Vasfi Rıza Zobu’nun tezgahından geçmişti. O, tiyatroyu “insanı insanla, insanca anlatma sanatı” olarak gören o eski, disiplinli ve ahlaki ekolün son neferlerindendi.

Mekanın cennet olsun Zihni hocam. İBB Kültür ve İBB Şehir Tiyatroları Ailesi olarak; bu tarifsiz acıyı derinden hissediyor, kıymetli ailesinin ve tüm sevenlerinin hüznünü yürekten paylaşıyoruz. Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.”

Zihni Göktay kimdir?

Zihni Göktay, 2 Aralık 1945’te İstanbul’da doğdu. Pertevniyal Lisesinden mezun oldu. 1964-1973 yılları arasında Ankara Meydan Sahnesi’nde çalıştı. 1973 yılında İstanbul Şehir Tiyatrosu’na adım attı ve burada 36 yılda 72 oyunda rol aldı. “Lüküs Hayat” operetinin yanı sıra “Kanlı Nigar”, “Figaro’nun Düğünü,” “On İki Öfkeli Adam,” “Cibali Karakolu” ve son olarak “Gidiş Dönüş Moskova (Retro)” gibi birçok oyunda sahneye çıktı.

İstanbul Radyosu’nda 1978-1996 yılları arasında birçok oyunda yönetmen ve oyuncu olarak görev aldı. Birçok filmde de seslendirme yaptı.

Sinema ve televizyon izleyicisinin de yakından tanıdığı Göktay; “Tosun Paşa”, “Meraklı Köfteci”, “Atla Gel Şaban”, “Fahriye Abla”, “Hababam Sınıfı Merhaba”, “Hababam Sınıfı Askerde”, “Hababam Sınıfı 3,5”, “Çalgı Çengi İkimiz”, “Yaşamak Güzel Şey”, “Oregon” ve “Ayakçı” gibi filmlerde rol aldı.

Televizyon ekranlarında ise “Kuruntu Ailesi”, “Bizimkiler”, “Üvey Baba”, “Koçum Benim”, “Cennet Mahallesi”, “Mert ile Gert”, “Ah Kalbim”, “Yalan Dünya” ve “Ulan İstanbul” gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle geniş kitlelerin beğenisini kazandı.

Tiyatro sahnesinde “Lüküs Hayat” operetindeki performansıyla geniş kitlelere ulaşan Göktay, Türk tiyatrosundaki tuluat geleneğinin son temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyordu.