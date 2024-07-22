Margı ve Zeybekoğlu'nun ölümleri ile ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

19.07.2024 tarihinde, Girne’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mustafa MARGI (E-71)’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Kalp Hastalığı, Akciğer Hastalığı ve Kalp Krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

20.07.2024 tarihinde, Güzelyurt’ta kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitiren Ogün ZEYBEKOĞLU (E-60)’nun yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Kalp Yetmezliğine Bağlı Kalp Krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.