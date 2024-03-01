Polis memuru Gültekin Sancar mahkemede olguları aktardı.

Polis, 19 Şubat 2024 tarihinde saat 11.20’de Lefkoşa'da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde KUB 731 plakalı aracıyla ile seyir halinde bulunan zanlının (E-69) otostopçu olarak aracına aldığı, U.E.T’in (E-20) sol elini kendi sağ eli ile tutarak müştekinin rızası dışında, cinsel bir davranış ile giymekte olduğu pantolon üzerinden cinsel organı bulunduğu kısma koymak sureti ile cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürdü.

Polis, zanlının 29 Şubat 2024 tarihinde Lefkoşa'da Lokmacı Kara Sınır Kapısı’ndan kuzeye geçiş yaptığı esnada, tespit edildiğini ve kaçmaya çalışması üzerine makul güç kullanılarak, tutuklandığını anlattı. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının ifadesinde cinsel saldırı suçunu kabul etmediğini belirtti. Zanlının avukatı ise müvekkilinin darp edildiğini savundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.