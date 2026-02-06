Ercan Havalimanı’nda meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf” suçlarından tutuklanan G.K. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran polis memuru Görkem Gök, 25 Ocak 2026 tarihinde saat 18.45 sıralarında Ercan Havalimanı’nda KKTC’ye giriş yapmak için gelen zanlının huzurunda eşyalarında yapılan aramada, el çantasındaki gizli bir bölmede bir gram ağırlığında methamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, iki kez mahkemeye çıkarılarak 11 gün ek süre alındığını kaydetti. Bu süre içerisinde emarenin Devlet Kimya Laboratuvarı’na gönderildiğini ancak sonucun henüz çıkmadığını ifade eden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı G.K., gözyaşları içerisinde konuşarak acilen Türkiye’ye dönmesi gerektiğini söyledi. Üç çocuğu olduğunu ve onlara bakacak kimse bulunmadığını ifade eden zanlı, “Çocuklarımı yurda verecekler, gitmem lazım” diyerek ağladı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.