Polis memuru Mehmet Portakal mahkemeye olguları aktardı. Polis, 5 Ocak 2026 tarihinde saat 12.00 sıralarında Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde Göç İdaresi Merkezi tarafından yapılan muhaceret kontrolünde H.D.T., N.W. ve S.A.G.’nin 30 Kasım 2025 tarihinden itibaren 67 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, ihraç edilebilmeleri için gerekli yazışmaların başlatıldığını kaydetti. Ayrıca zanlıların KKTC’de ne amaçla bulunduklarının da araştırılacağını ifade eden polis, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.