İstanbul Kartal'da 15 Ağustos'ta aşırı rüzgar sonrası devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralanan ve aylardır yoğun bakımda tedavisi süren 27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız'dan acı haber geldi.

“Muhteşem Yüzyıl Kösem”, “Duy Beni” gibi yapımlarda rol alan İbrahim Yıldız, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 6 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu. Genç oyuncu dün yaşama veda etti.



Yıldız'ın vefat haberini meslektaşı ünlü oyuncu Caner Topçu, Instagram hesabından paylaştı.

Topçu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda; "Canımız, kıymetli arkadaşımız İbrahim Yıldız'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenaze namazı, ikindi namazına müteakip (Kartal Soğanlık) Safa Camii'nde kılınacaktır. Tüm dost ve sevenlerine duyurulur. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.