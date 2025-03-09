Kariyerine çok sayıda tiyatro oyunu ile 50'ye yakın film sığdıran, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Metin Serezli, vefatının 12. yılında yad ediliyor.

Asıl adı Ahmet Metin Serezli olan usta oyuncu, 12 Ocak 1934'te İstanbul'da dünyaya geldi. Atatürk Lisesi'ndeki eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 2 sene okudu. Aynı üniversitenin İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsünü bitiren sanatçı, daha sonra Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünden de mezun oldu.

Serezli, gazetecilik okuduğu yıllarda Vatan ve Tan çeşitli gazetelerinde yazarlık yaptı, tiyatro eleştirileri kaleme aldı.

İstanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosunda 1954'te ilk kez amatör tiyatro serüvenine adım atan usta sanatçı, 1955'te "Papaz Kaçtı" eseriyle profesyonel oyunculuğa başladığı Dormen Tiyatrosunda 15 yıl çalıştı.

Başarılı oyuncu, Almanya'da üniversitelerarası tiyatro festivallerine katıldı, 1954'te Almanya Erlangen Tiyatro Festivali'nde "Yarın Başka Olacak" oyunuyla üçüncülüğe layık görüldü.

"Boş Beşik"teki performansı ile 1955'te birincilik ödülü aldı

Yönetmenliğini Avni Dilligil'in üstlendiği, Necati Cumalı'nın "Boş Beşik" tiyatro oyunuyla da 1955'te aynı festivalde birincilik ödülünü aldı. Sanatçı 1969'da ise "En İyi Tiyatro Yönetmeni" ödülünü kazandı.

Metin Serezli, oyuncu ve karikatürist Altan Erbulak ile 1971'de Çevre Tiyatrosunu kurdu. Bu süreçte 28 oyun oynayan usta sanatçı, 5 müzikal yönetti.

İlk evliliğini 1957'de oyuncu Nisa Serezli ile yapan sanatçı, 1966'da eşinden ayrıldı.

İkinci eşi Nevra Serezli ile 1968'de tiyatro sahnesinde evlenen usta oyuncunun Murat ve Selim adını verdiği iki oğlu oldu.

Serezli, Şalom gazetesine verdiği bir röportajda, uzun süren mutlu evliliğine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sanat bu işin sırrı değil tabii. Bir evliliği uzun ve mutlu kılan çok önemli faktörler var. En önemlisi aynı ekolden olmak, hayata aynı pencereden bakmak ve aynı şeylerden zevk almak. Bunlar zamanla olan şeyler değil, ilk baştan böyle başlamalı. Tencere kapağını öyle bulmalı. Biz Nevra ile aynı şeyleri yapıyor ya da yapmamayı tercih ediyoruz. Aynı şeyleri düşünüyoruz. Bu şekilde hayattan daha çok zevk alıyoruz, daha mutlu, daha huzurlu oluyoruz. Evliliğin uzun sürmesinde çok önemli etkenlerden bir tanesi de karşındakini değiştirmeye kalkmamaktır. Onu nasıl tanıdın, nasıl sevdinse, öyle sevmeye devam etmen gerekir, aksi takdirde çatışma çıkar. Kim kimi değiştirebilir ki zaten? Yedi yaşından sonra kimse değişmez."

200 radyo oyununda oyuncu ve yönetmenlik yaptı

Başarılı sanatçı, 1998'de "2. Afife Tiyatro Ödülleri"nde, Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Serezli, 200 radyo oyununda oyuncu ve yönetmenlik görevi üstlendi, 50 kadar filmde rol aldı, televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı. Sanatçı, "Çağrı", "Silahlara Veda", "Sihirli Annem", "Tatar Ramazan Sürgünde" ile "Hanımın Çiftliği"nin de aralarında yer aldığı çok sayıda yapımda da dublaj sanatçısı olarak yer aldı.

Akciğer kanseri nedeniyle 10 Mart 2013'te yaşamını yitiren sanatçının cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Usta sanatçının rol aldığı yapımlardan bazıları şöyle:

"Sensiz Yıllar", "Bozuk Düzen" "Güzel Bir Gün İçin", "Damgalı Kadın", "Kuduz Recep", "Ayşecik'le Ömercik", "Yaralı Kalp", "Dağlar Kızı Reyhan", "Şoför Nebahat", "Seven Ne Yapmaz", "Ayşecik ve Sihirli Cüceler Rüyalar Ülkesinde", "Aşk Uğruna", "Bütün Anneler Melektir", "Hayat Sevince Güzel", "Ömrümce Unutamadım", "Senede Bir Gün", "Son Hıçkırık", "Gümüş Gerdanlık", "Özgürlüğün Bedeli", "Zübük", "Bugünün Saraylısı", "Kavanozdaki Adam", "Necip Fazıl Kısakürek", "Olacak O Kadar", "Sihirli Annem", "Ay Işığı."