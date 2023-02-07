Türkiye’de merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem, 10 ilde yaklaşık 13,5 milyon kişinin yaşadığı bölgelere ulaştırılmak üzere Ercan Havalimanı’na gelen yardımlar deprem bölgelerine gönderilmeye devam ediliyor.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, Türkiye’deki deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yakınları ile yardım ekipleri ve yetkililerin Ercan Havalimanı’nda bulundukları süre zarfında rahat etmeleri için tüm T&T personelinin seferber olduğunu belirtti.

6 Şubat’tan itibaren deprem bölgelerine gideceklere her türlü yiyecek ve içecek yardımı yapılarak ekiplere tüm kolaylıkların sağlandığı ifade eden Özçelik, “T&T Havalimanı personeli, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi yetkilileri, Polis, askeri personel ile birlikte vatandaşlardan, işletmelerden, kurum ve kuruluşlardan Ercan Havalimanı’na gelen yardımların depolanması ve organize bir şekilde uçaklara alınmasını koordine ediliyor. Ayrıca, havalimanımızda 24 saat sağlık ekibi ile ambulans yer almaktadır” dedi.

“UMUTLA İYİ HABERLER BEKLİYORUZ... ACIMIZ ORTAKTIR”

Özçelik, Başbakanlık AFET ve Acil Durum yönetiminin Ercan Havalimanı’na gelen yardımların VIP bölümündeki yığılmayı önlemek için Lefkoşa’daki Atatürk Spor Salonu’na yönlendirilmesini istediğini de duyurdu.

KKTC Bakanlar Kurulu kararı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na verilen yetki ile Türkiye’ye ailelerinin yanına gitmek isteyenlere ücretsiz uçak seferleri gerçekleştirildiğini ifade eden Özçelik, bu konuda Ercan Havalimanı’nda danışma bankosunun karşısında bir ofis kurulduğunu belirtti.

T&T Havalimanı İşletmeciliği olarak vatandaşlarımızın ve devletimizin bu acı gününde acılarını paylaştığını kaydeden Özçelik, “Tüm olanaklarımızı depremzedeler için seferber ettik. Büyük deprem felaketi nedeniyle yaşanan can kayıpları bizlerin de acısıdır. Hayatlarını kaybedenlere tanrıdan rahmet, geride kalanlara başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Bu felaketi el birliği ve dayanışma ile aşacağımıza inancımız tamdır. İnşallah en erken zamanda çocuklarımızdan, aileleri ve öğretmenlerimizden iyi haberler alırız. Tüm dualarımız onlarla” dedi.