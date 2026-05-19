Lefkoşa ve Güzelyurt bölgelerinde bugün meydana gelen iki ayrı yangında, tarım arazileri ve balyalar zarar gördü.

Lefkoşa’nın Eğlence Ovası mevkiinde saat 11.00 sıralarında, bir şahsın kullanımındaki biçerdöverin faal durumdayken muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen İtfaiye Ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sonucunda biçerdöver tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 30 dönüm biçilmemiş arpa ile 100 adet rulo balya da yanarak zarar gördü.

Yine saat 11.30 sıralarında Güneşköy–Aydınköy arasında bulunan bir tarlada da yangın meydana geldi. Bu yangında ise toplam 200 adet rulo balya yanarak zarar gördü.

Her iki olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.