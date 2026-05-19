Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Kurtuluş Mücadelesini başlattığı, milletin bağımsızlık yolundaki kararlılığının simgesi 19 Mayıs 1919 ruhu, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte ülkemizde de yaşanıyor. Atatürk’ü saygıyla, özlemle ve minnetle andığımız özel günlerden olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, ada genelinde olduğu gibi İskele’de de coşkuyla kutlandı. Kutlamaların adresi ise kuşkusuz Atatürk Anıtı’ydı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde resmi tören düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleşen törende 19 Mayıs ruhu bir kez daha gurur ve coşkuyla yaşatıldı. Protokol sırasına göre Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. İskele’deki törenlere İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Polis Müdür İbrahim Ulusoy, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı İskele Bölge Amirliği, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, okullar, kurum kuruluş ve derneklerle birlikte çok sayıda öğrenci ve aileleri katıldı.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İskele Ticaret Lisesi Beden Eğitimi öğretmeni Suzan İçen yaptı. Konuşmada, 19 Mayıs 1919’un bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olduğu vurgulanırken, gençliğin ülkenin geleceğindeki önemine dikkat çekildi. Muharrem Döveç Ortaokulu öğrencisi Özdemir Konuralp ‘Bugün 19 Mayıs’ isimli şiiri okurken, İskele Ticaret Lisesi öğrencisi Havin Kılıç ‘Bir Gemi, Bir Adam ve Bir Vatan’ adlı şiiri seslendirdi. Muharrem Döveç Ortaokulu öğrencisi Sena Tekin’in Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini okuduğu törende, İskele Ticaret Lisesi öğrencisi Eniz Cevizli de ‘Gençliğin Ata’ya Cevabını’ seslendirdi.