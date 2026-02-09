Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, “Maaşlar Arasındaki Dengenin Sağlanmasına İlişkin AD-HOC Komite”ye dair kamuoyunda yer alan “isimlerin bildirilmediği” yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Fazilet Özdenefe, yapılan resmi bildirimlere rağmen Başbakan Ünal Üstel’in Genel Kurul’da dile getirdiği iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Özdenefe’nin yazılı açıklamasına göre, AD-HOC Komite, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun 27 Ocak 2026 tarihli birleşiminde oybirliğiyle kurulurken; Komite’nin kuruluş kararı 28 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Komite; 2 UBP, 2 CTP, 1 DP, 1 YDP ve 1 bağımsız milletvekili olmak üzere toplam 7 üyeden oluşuyor.

CTP’nin komiteye bildirdiği üyelerin isimleri de netleşti. Parti, Erkut Şahali ve Devrim Barçın’ın isimlerini diğer siyasi partilerle eş zamanlı olarak 9 Şubat 2026 sabahı Meclis Başkanlığına resmen iletti.

Özdenefe, buna karşın kamuoyuna yansıyan açıklamalarda “isimlerin bildirilmediği” yönündeki ifadelerin doğru olmadığını vurguladı. Açıklamada, “Sayın Ünal Üstel’in Genel Kurul’da dile getirdiği bu gerçek dışı ifade milletvekillerinin müdahalesi üzerine düzeltilmiş olmasına rağmen, Başbakanlık Basın Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada aynı yanlış bilgi tekrarlanmıştır.” denildi.

Meclis İçtüzüğü gereği Başkanlığa bildirilen isimlerin önce Divan’da görüşüleceğini, ardından Genel Kurul’un onayına sunularak Resmî Gazete’de yayımlanacağını belirten Özdenefe, “Gerçek dışı bilgilerin ısrarla yinelenmesi doğru değildir” ifadelerine yer verdi.