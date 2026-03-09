CANLI AKTARIM-PELİN YÜKSELAY

Toplantıda ilk olarak komitelerden gelen raporlar ve komite çalışmaları ele alındı.

Bu sırada söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Fazilet Özdenefe Hukuk Komitesi’nin Meclis Genel Kurulu’nun olduğu gün sabah toplanmasını eleştirdi “komiteler toplanma günlerinde toplanmıyor. Vekillere komite toplantılarına gelmek zül geliyor” ifadelerini kullandı.

Özdenefe, Hukuk Komitesi’nde Ceza Yasası’nın ele alındığını ve Genel Kurul nedeniyle toplantıya katılamadıklarını belirterek, “bu yasa hukuken çözülmesi gereken birçok noktayı bünyesinde barındırıyor. Savcılık geliyor, Barolar geliyor, yasa tamam değil”

“Ceza Yasası gayri ciddi bir şekilde geçireceğiz bir yasa değil” diyen Özdenefe, Meclis Başkanı Ziya Öztürklere komitelerin çalışmalarını denetleme çağrısı yaptı.

Özdenefe, komite başkanını da kınayarak “Pazartesi sabah komite toplansın, yasayı geçirelim. Ben bugün o toplantıya katılmak isterdim ama burada olmak zorundayım. Ben hukukçu bir milletvekiliyim. Bugün oylama yapılmaması lazım. Bu kesinlikle kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Öztürk: Önceliğimiz zamanı verimli kullanmak

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili ve Hukuk Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk de Özdenefe’ye yanıt verdi. Özdenefe’yi ‘şov’ yapmakla eleştiren Öztürk, “Pazartesi toplandık çünkü vekillerimizden biri görevli bugün gidiyor. Ben komite başkanı olarak haftada en az bir kez olsun toplanmaya çalışıyorum. Bu sayı haftada 4’e kadar çıkıyor. Komitede çok önemli yasalar var. Önceliğimiz zamanı verimli kullanmak” ifadelerini kullandı.

Hukuk Komitesi’nde üye değişikliği…

Öztürk’ün konuşmasının ardından Hukuk Komitesi’nde üye değişikliği ile ilgili tezkeresi okundu. Buna göre Hukuk Komitesi’ne görev yapan UBP Milletvekilleri Hasan Taçoy ile Hasan Küçük komiteden geri çekildi, yerlerine UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ile Alişan Şan getirildi.

Ongun Talat: Talimatları uygulamayan iki vekil görevden alınıyor

Bu değişiklik üzerine söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Ongun Talat, “Talimatları uygulamayan iki vekil görevden alınıyor” diyerek eleştirilerde bulundu.

Talat, şunları kaydetti:

“Sayın Yasemin Öztürk kendisine verilen bir talimatı yerine getirmek zorunda olduğu için bu duruma düştü. Ceza ve Bilişim Yasasıyla ilgili komitede oylama yapılmasını istemeyen iki vekil değiştiriliyor. Bu kararla komite toplantısının neden Pazartesi sabahına alındığını da açıklıyor. Talimatları uygulamayan iki vekil görevden alınıyor”

Bu sırada UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, “Biz talimatçı” değiliz diye yerinden itiraz etti.

Ongun Talat devamla UBP’nin kendi içerisindeki durumu tartışmadığını belirterek, Başbakan’a seslendi “evet diyecek vekilleri en başından görevlendirin, günlerce gelip gitmeyelim” ifadelerini kullandı.

Atun: Bu ifadeyi kabul edemeyiz, geri iade ederiz

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Sunat Atun da tartışmaların gereksiz olduğunu belirterek, CTP’yi her meseleden fırsat doğurup siyasi konu etmekle suçladı.

Seçim süreci yaklaştıkça bunların olacağını ve tahammül göstereceklerini belirten Atun, “Talimat hoş bir ifade olmadı. Talimat almayanları çıkarıp alanları koymak gibi bir ifadeyi kabul edemeyiz, bunu da geri iade ederiz. Biz hiçbir vekilimiz için bunu kabul etmeyiz. Sayın Taçoy’un Avrupa temsiliyet görevleri vardır, Sayın Hasan Küçük de üç komitede üyedir. Sayın Hasan Küçük bana defalarca bu durumu dile getirdi. Kendisinden çok kez rica ettim biraz daha sabret diye ancak bugün değişikliğe gittik. Fırsatçılık yapmaya çalışıp da bunu başka bir noktaya getirmeyin” ifadelerini kullandı.

Hasan Taçoy: Bugüne kadar hiç talimat almadık

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy da hoş olmayan sözlerle yüz yüze kaldıklarını belirterek, Hukuk Komitesinde olduğu süre içerisinde kimsenin kendilerine talimat vermediğini vurguladı.

Taçoy, şöyle devam etti:

“Ben bugüne kadar hiç talimat almadım. Bu zihniyeti kınarım. Kürsüden bu şekilde söylemlerle bulunulması yazıktır. Kimse burada kimseyi demokrasi dışında söylemlerle eleştirmesin. Herkes elinden geleni ortaya koyuyor. Benim mazeretim belli. Ben Avrupa toplantısına gidiyorum. Bu hafta burada yokum. Dolayısıyla hiçbir çalışma yapılamaz. Ben bunu komite başkanımla paylaştım. Bu yüzden toplantıyı Pazartesi sabaha koydu. Sayın Başbakan’da bana sordu, seni değiştirmem de bir mahsur var mı? Ben de yoktur dedim. Konu bundan ibarettir.”

Gardiyanoğlu: Söylemleriniz bizi yaralar

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu da eleştiriler üzerine kürsüye çıktı. Gardiyanoğlu, “Bir buçuk yıl boyunca Hukuk Komitesi’nde yer aldım. Birçok yasayı CTP ile ortak geçirdik. Eksik bulduğumuz yerleri de belirttik. Söylemleriniz bizi yaralar” ifadelerini kullandı.

Küçük: Talimat söylemleri siyaseten racondur

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Küçük de, aylar öncesinden değişimi talep ettiğini belirterek, birden çok görevi üstlendiğini layıkı ile yaptığını belirtti. Talimat söylemlerini siyaseten racon olarak değerlendiren Küçük, Başbakan’ın kendisine sorduğunu onun da ‘tabi’ cevabını verdiğini belirtti. Küçük, komite için çalışmalarına da devam edeceğini kaydetti.

Akansoy: Burası halkın Meclisi’dir

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Asım Akansoy da, Meclis Genel Kurulu’nun UBP’nin parti Meclisi olmadığını belirterek, ‘burası halkın Meclisi’dir” vurgusu yaptı.

“Burada demokrasinin sınırlarını UBP veya CTP çizemez. Biz burada toplum için ülke için demokratik ilkeleri sonuna kadar kullanacağız” diyen Akansoy, Ülkede ciddi sorunlar olduğunu dile getirdi.

Akansoy, bu konularda farklı görüşlere sahip olmanın doğal olduğunu belirterek Komitede Ceza Yasası ile ilgili halk da hassasiyet olduğunu dile getirdi, bunun görülmesini istendiğini, vatandaşın gerilmemesini istediklerini belirtti.