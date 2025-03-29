İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonda Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası Cumhuriyet Halk Partisi, Maltepe’de bir miting gerçekleştirdi.

Miting alanına ulaşmak isteyenler Marmaray’ın Süreyya Plajı durağında yoğunluk oluşturdu.İstanbul ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen birçok kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla miting alanında toplandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşma yapacağı miting alanındaki belirli noktalara dev ekran ve ses sistemleri kuruldu.

ÖZEL: BİZ KORKUYU EVDE BIRAKTIK

Miting alanına kurulan sahnede bir konuşma yapan CHP lideri Özgür Özel, “Biz artık endişeyi, korkuyu ve yorgunluğu evde bıraktık. Sokaklardayız. Meydanlardayız. Bugün burada bir tarih yazıyorsunuz.” dedi.

Özel, Saraçhane’de gerçekleşen eylemler için, “Önlerine çekilen barikatı kimseye zarar vermeden devirip geçen, Saraçhane’ye toplanan yüzbinler geleceğimize İstanbul’un geleceğine, gelecek cumhurbaşkanımıza iktidarımıza sahip çıktılar.” ifadelerini kullandı.

CHP lideri şunları söyledi:

“Yasak dediniz milyonlar her gece toplandılar. Sandığı yasakladınız 15,5 milyon kişi gittiler. Hep birlikte tek bir şeye sahip çıkıyorlar. Sadece CHP’liler değil, bunlar senin zulmünden yılmış on milyonlar. Ve diyorlar ki; millet benim, milli iradeyim. adayımı bırak, sandığı getir.”

İMAMOĞLU'NUN MESAJI OKUNDU

Mitingde, Silivri’de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun mesajı da okundu.

İmamoğlu mesajında, “İstedikleri kadar beni, bizi hapse atsınlar, yargılasınlar. Millet, tüm tuzakları, kumpasları, ezip geçeceğini göstermiştir.” ifadelerine yer verdi.