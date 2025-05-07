Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanlığı'nın organizasyonunda hukukçularla birlikte olmaktan duyduğu onur ve memnuniyeti dile getirdi; Yargıtay Başkanı ve üyelerine nazik davetleri için KKTC Yüksek Mahkemesi adına teşekkürlerini sundu.

-“ İletişim ve dayanışmanın geliştirilmesine büyük katkı koyacağına inanmaktayım”

Özerdağ, “Türk Devletleri Teşkilatı Üye Devletleri Yüksek Mahkemeleri'nin katılımı ile gerçekleşecek bu iş birliği, iletişim ve dayanışmanın geliştirilmesine büyük katkı koyacağına inanmaktayım. Bu etkinliklerin Türk Devletleri Yüksek Mahkeme üyelerinin aralarındaki iş birliğinin gelişiminde büyük katkısı olmakla birlikte bu etkinliklerde yeni dostlukların doğmasına imkân tanımaktadır. Konferans çalışma grubuna bu anlamda büyük görev düşmekte bu organizasyonların düzenli ve etkin şekilde düzenlenmesine yönelik çalışmalar yürütülmesinin sağlanmasında önemli bir konumda yer almaktadır. Ümit ederim ki bu çalışma grubu sayesinde gelecekte iş birliğinin daha da derinleşeceği konferanslar düzenlenmesine vesile olacaktır. Bugün imzalanacak konferans statüsü Türk Devletleri Teşkilatı'na hayırlı olmasını diler, belirtilen iş birliği alanlarının bir sonraki konferansta daha da artarak devam etmesini ümit ederim.” diye konuştu.

Modern dünyada ülkelerin gelişiminde ve ekonomik istikrarın sağlanmasında hukukun çok önemli rolü bulunduğunu belirten Özerdağ, ülkede hukuk geliştikçe ülkenin ekonomisinin ve insanların yaşam standartlarının da geliştiğini, hukukun çağdaş normlara ulaştığını, adaletin var olduğu toplumlarda istikrarın sağlandığını ve toplumların geleceğe daha umutla baktığını söyledi.

Özerdağ, “Bizler ülkelerimizin en yüksek mahkemelerinin üyeleri olarak hukukun üstünlüğü, anayasal düzenin korunması, temel hak ve ödevlerin sağlanması ve geleceğimizin inşası için hukuk alanında üstümüze büyük görevler düşmektedir. Eminim her ülkenin kendi coğrafyasında hukuk alanında derin bilgi ve deneyimi bulunmaktadır. Bu organizasyonlar bu bilgi ve deneyimin paylaşılmasında ve bu alanda çalışma yapılmasına büyük katkısı olacaktır. Bu konferansın hukuk alanında yapacağı çalışmaların hazırlanacak yayınlarla duyurulması konferansın önemini ve değerinin bilinmesine katkısı olacak bir husustur. Bu organizasyonun hukuk alanında uluslararası organizasyonlarla iletişim ve işbirliği kurması, ülkelerimizin Yüksek Mahkemelerinin projelere bu vesileyle dahil edilmesi Türk Devletleri Teşkilatı'nın gücüne güç katacak bir çalışma olacaktır. Bu çalışmaların sürdürülmesi Yüksek Mahkeme'mize Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir parçası olarak büyük bir onur ve mutluluk bahşetmektedir.” dedi.

İleriki yıllarda konferans ve organizasyonların artarak genişletilmesinin, çalışma alanlarının artırılmasının tüm kardeş Türk devletlerine hukukun gelişmesinde olumlu bir yansıması olacağına inanç belirten Özerdağ, “Bu konferansta sizlerle birlikte olmaktan duyduğum onur ve memnuniyeti tekrardan ifade eder kardeş Türkiye Cumhuriyetinin Yargıtay 1.Dairesi'nin Değerli Başkanı dostum Ömer Kerkez’e bizleri de bu organizasyona davet ettikleri için şahsım ve Yüksek Mahkeme'nin adına teşekkürlerimi iletir hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlarım.” ifadelerini kullandı.