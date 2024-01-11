“Bakanlar Kurulu'ndan bir Bakanın mal varlığında son dönemde ciddi bir artış olduğu, bu parayı nereden bulduğunu izah edebilecek durumda olmadığı ve üstelik de mal beyanında bu değişikliği bildirmediği duyumu dolaşıyor” diyen Özersay, dumanın çıktığını, yakında ateşin de ortaya çıkacağını söyledi.

Özersay açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Var mı böyle bir servet artışı ve ya da belirtilen süre içerisinde gerekli mal beyanı yapıldı mı?”

Bizden hatırlatması: Bu kadar büyük bir rakamı nereden bulduklarını ve nasıl elde ettiklerini geçtim (ki o da önemli) Mal Bildirimi Yasası'na göre zorunlu olmasına rağmen servetindeki bu artışı bildirmeyenler suç işlemiş olurlar. Yasaya göre de hapis cezasına çarptırılabilirler. Süresi içinde bildimde bulundular mı acaba? Bizden uyarması!”