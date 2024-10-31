

Özersay, Meclis Başkanlığı seçimlerinin de tartışmalı olduğunu belirterek, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) başkanlık seçimlerine katılmadığını ve bu durumu açıkça "boykot" olarak tanımlamakta çekindiğini belirtti. "CTP Meclis Başkanlığı seçimlerini boykot ediyor ama adını koyamıyor," diyen Özersay, CTP’nin duruma çekinerek yaklaştığını ifade etti. Özersay, Ziya Bey’in oturumlara başkanlık edeceği genel kurul toplantılarının da boykot edileceğini savundu.



Özersay, bugünkü siyasi durumu geçmişte yaşananlara benzeterek "Tencere dibin kara, seninki benden kara" ifadesini kullandı. Geçmişte CTP'nin de benzer müdahalelerde bulunduğunu söyleyen Özersay, 2000'li yıllarda CTP'nin, Demokrat Parti'yi hükümetten uzaklaştırıp Özgürlük ve Reform Partisi (ÖRP) ile koalisyon kurduğunu hatırlattı. Özersay, o dönemde de UBP ve DP’nin boykot kararı alarak toplantılara katılmadığını ve CTP'nin bu durumu fırsat bilerek tüm önemli meclis pozisyonlarını kendi milletvekilleriyle doldurduğunu belirtti.