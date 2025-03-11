Özersay, Meclis’te özel komitenin kurulmasına rağmen, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) komiteye atayacağı üyeleri belirlemediğini ve bu nedenle sürecin ilerlemediğini belirtti.

Meclis İç Tüzüğü’ne göre, dokunulmazlığın kaldırılması komitesinin 45 gün içinde çalışmalarını tamamlaması gerektiğini vurgulayan Özersay, üyelerin atanmasının gecikmesi nedeniyle bu sürenin başlamadığını ifade etti.

Ayrıca, Cenevre’de gerçekleşecek Kıbrıs görüşmeleri nedeniyle Meclis’in 24 Mart’a ertelendiğini ve bu durumun süreci daha da uzattığını dile getirdi. Özersay, bu gecikmelerin adaletin tecelli etmesini engelleyemeyeceğini ve halkın aklıyla alay edilmemesi gerektiğini söyledi.