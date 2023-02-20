Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, ülkedeki deprem olasılığına dikkat çekti.

HP Genel Başkanı Özersay, “Panik yapmadan, sakin ve soğuk kanlı olmalıyız” ifadelerini kullanarak, şöyle devam etti:

“Ülkemiz için deprem olasılığı bilim insanlarınca bu kadar açık şekilde dile getirildiğine göre bir deprem anında yapılması ve yapılmaması gerekenleri özellikle Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın en erken zamanda kısa anlaşılır şekilde duyurması, insanımızı yönlendirmesi önemlidir. Göreve davet ediyorum. Hükümet zaman alacak komite süreçlerine değil yarın sabahtan itibaren hemen hayata geçirilebilecek tedbirleri uygulamaya başlamalıdır.”