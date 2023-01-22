HP’den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Kudret Özersay beraberinde HP Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu, HP Erenköy-Karpaz Belediyesi Belediye Meclis üyesi Hasan Hasanbulli, Erenköy Temsilcisi Havva Elkovan, İskele İlçe Yönetim Kurulu ve bazı Merkez Yürütme Organı üyeleriyle birlikte bir süre önce başlatılan “Halk Buluşmaları” kapsamında İskele bölgesindeki Yeşilköy’de vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette, vatandaşların sorunları dinlendi, soruları yanıtlandı.

-Özersay

HP Genel Başkan Kudret Özersay ziyarette yaptığı konuşmada, partisinin neden Meclis’ten çekilme kararı aldığına değinerek, şunları kaydetti:

“Bu ülkede siyaset yapan nerdeyse tüm siyasi partiler, bizim siyasi geçmişimizde iradeye müdahale edildiğinde, halk iradesi yok sayılacak şekilde seçim yapıldığında ya da bu irade yok sayılarak hükümet kurulduğunda ya Meclis’ten çekildiler, ya Meclis’i boykot ettiler ya da Meclis’e girmeyi kabul etmeyip milletvekilliği mazbatalarını almadılar.”

Özersay, “Yani asıl sorulması gereken soru Halkın Partisi neden Meclis’ten çekilme kararı aldı sorusu değil, tüm diğer Meclis içi siyasi partiler bu türden demokrasiyi ve iradeyi zedeleyen, dolayısıyla devletimize zarar veren hadiseler olmasına rağmen Meclis’ten neden çekilmediler ve susarak ve orada oturarak bunu normalleştirdiler sorusudur. Asıl cevaplanması gereken soru budur” ifadelerini kullandı.

-“Genel Tarım Sigortası Fonu kapsamı yetersiz kalıyor”

Özellikle sebze ve meyve üreticilerinin yoğun olarak bulundukları bölgelerde, dünyada yaşanan global ısınma sorunları nedeniyle artan doğal afetlerin etkisini artırdığına dikkat çeken Kudret Özersay, “Tam da böyle bir dönemde dolu, sel, fırtına, aşırı yağış ve benzeri afetlerin üreticiye yaratacağı hasarları, Genel Tarım Sigortası Fonu kapsaması gerekirken, bu kapsam çok yetersiz kalıyor” diye konuştu.

“Mademki üretici, Genel Tarım Sigortası Fonu’na giden stopajı ödüyor, o halde ürünlerini de kapsayacak bir sigorta sistemi içerisinde olması gereklidir ve artık çok daha önemlidir” diyen Özersay, bu konuda gerek Aydınköy’de gerekse Yeşilköy’de benzer rahatsızlığın üreticiler tarafından dile getirildiğini belirtti. HP Genel Başkanı Özersay, bu konunun düzeltilmesi ve sigorta fonunun kapsamının genişletilmesi gerektiğini kaydetti.