Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Giresun'da yaptığı açıklamada, “Kıbrıslı Türklerin iç işlerine karışmamak demek adayı Rumlara teslim etmek demektir” açıklamasına tepki gösterdi.

Özersay, “Sayın Bahçeli bu sözleriyle hem Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetme hakkına ve kendi kaderini tayin etme hakkına saygısızlık etmekte, hem de desteklediğini söylediği KKTC devletinin, yani devletimizin itibarını zedelemektedir. Bu ifadeler kabul edilemez ifadelerdir” dedi.

Özersay, açıklamasına şöyle devam etti:

“İç işlerine karışma”nın devletler arası ilişkilerde, diplomaside ne anlama geldiğini herkes bilir, bu yoruma açık bir ifade değildir!

Kıbrıslı Türkler bu topraklarda hep var olmuş (Türkiye’nin de her zaman minnettar olduğumuz desteğiyle) ayakta kalmış, kimliğinden vazgeçmemiş ve Kıbrıslı Rumların da boyunduruğu altına girmemiştir. Bunu bundan sonra da mümkün kılmanın yolu Kıbrıs Türk halkının iradesine saygı göstermekten, iç işlerine karışmamaktan ve bu devleti ha bire itibarsızlaştıran ve bağımsızlığına gölge düşüren bu tür açıklamalardan kaçınmaktan geçer! Kimsenin, hele hele Kıbrıs sorununu “milli dava” olarak gördüğünü söyleyenlerin Kıbrıs Türk halkını hor gören ve küçük düşüren açıklamalar yapmaya hakkı yoktur.”

BAHÇELİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin ilgili açıklaması ise şöyle:

“14 Mayıs 2023 Pazar günü, fitneciler kaybedecek, kötüler kaybedecek, şeytani planlar kaybedecek, tasarlanmış demokratlar kaybedecek, sipariş anketler kaybedecek, ahlaksızlar kaybedecek, teröristler kaybedecek, ekonomik tetikçiler kaybedecek, küresel komplolar kaybedecek, karanlık senaristler kaybedecek. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sayısı günbegün değişen sözde yardımcı adayları, zillet partilerinin tamamı Allah'ın izniyle kaybedecek. Buna karşılık Türkiye kazanacak. 85 milyon Türk vatandaşı kazanacak. İstikrarımız, istiklalimiz, istikbalimiz, iffetimiz, ülkülerimiz kazanacak. Zalimlerin paravan cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı ve milletvekili olan bir çürümüş, iktidar olmaları halinde Suriye'den askerlerimizi çekeceklerini, Kıbrıslı Türklerin iç işlerine karışmayacaklarını açıkladı. Kurşun gibi bu sözleri utanmadan, sıkılmadan, yüzü kızarmadan söyledi. Kıbrıslı Türklerin iç işlerine karışmamak demek, adayı Rumlara teslim etmek demektir. CHP yönetimi, küresel güçlerin kuklasıdır. Bu zillet, CHP'ye oy veren kardeşlerime reva görülemez.”