Özersay, sağlık skandalının ailelerden gizlenmiş olduğunu ve olayın üzerinin örtülmeye çalışıldığını iddia ederek, bunun Fasıl 154 Ceza Yasası kapsamında adli soruşturmayı gerektirdiğini belirtti.

"OLAY AİLELERDEN GİZLENMİŞ, SUÇ ORTAKLIĞI İHTİMALİ GÜNDEMDE"

Kudret Özersay, skandalın ortaya çıkmasından bu yana ailelerin bilgilendirilmediğini ve olayı basından öğrendiklerini ifade etti. "Bu durum, suçun gizlenmesine yönelik bir çaba olarak görülebilir," diyen Özersay, Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın açıklamalarına da dikkat çekti. Sendika, bebeklerin durumunun kötüleştiğinde hemşirelerin aileleri bilgilendirmek istediklerini, ancak Sağlık Bakanlığı’nın buna izin vermediğini açıklamıştı. Özersay, “Bu dahi Sağlık Bakanı’nın olayla ilişkili olarak soruşturulması gerektiğini ortaya koymaktadır,” dedi.

"İSTİFA, HUKUKA VE SİYASET AHLAKINA SAYGININ BİR GEREĞİDİR"

Özersay, Sağlık Bakanı’nın görevinden istifa etmesinin polis soruşturmasının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi açısından zorunlu olduğunu vurguladı. "Bakan görevde kaldığı sürece soruşturmanın kapsamlı bir şekilde yürütülmesi ve delillerin korunması kolay değildir," diyen Özersay, siyaset ahlakı ve etiği gereği istifanın elzem olduğunu belirtti.

“HERKES HESAP VEREBİLİR OLMALI"

Bu tür skandalların tekrar etmemesi için caydırıcı tedbirler alınması gerektiğine dikkat çeken Özersay, sağlık organizasyonu ve yönetiminden sorumlu siyasilerin de hesap verebilir bir duruş sergilemelerinin önemine vurgu yaptı. Özersay, “Sadece sağlık çalışanlarının değil, tüm sorumluların bu ilkelere uygun hareket etmesi sağlanmalıdır,” diyerek açıklamasını sonlandırdı.