Özge Taşker Falyalı'nın özelde Çatalköy, genelde ise tüm KKTC'ye kazandırdığı Lesland Lunapark içerisinde yabani hayvanların da bulunduğu sosyal etkinliklerin yıl boyunca düzenlenebileceği, midilli turlarından yürüyüş alanlarına kadar geniş bir alana sahip.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi 1. Lesland Çocuk Şenliği ise ilk kez Les Ambassadeurs Hotel ve Özge Taşker Falyalı sponsorluğunda 23 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek.

ADADA BAŞKA ÖRNEĞİ YOK...

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, yaptığı konuşmada, adada belki de hiçbir yerde olmayan bir mekan yaratıldığını belirterek, Özge Taşker Falyalı'ya destekleri için teşekkür etti.

Kırok ,Çatalköy-Esentepe Belediyesi 1. Lesland Çocuk Şenliğinin 23 Nisan Pazar günü 11.00-13.00 saatleri arasında tüm çocuklara yönelik ve ücretsiz olarak gerçekleştirileceğini duyurdu.

ÖZGE TAŞKER FALYALI: ÇOCUKLARIMIZA HER ALANDA KATKI SAĞLAMAYI AMAÇLIYORUZ

Les Ambassadeurs Hotel Direktörü Özge Taşker Falyalı'da şunları kaydetti:

"Bu güzel etkinlikte sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımız için hep birlikte onların eğlenip mutlu olabileceği güzel bir atmosfer yarattık. Lesland'da çocuklarımız için çok güzel bir lunapark kurduk. Bunun yanında adamızda daha önce de tarımsal faaliyetlerde kullanılan ve neredeyse nesli tükenmekte olan kırmızı öküzümüz de var. Çocuklar görmedikleri bir çok hayvanı bu etkinlikte Lesland'da görme fırsatı yakalayacak. Misyonumuz adamızda öncelikle çocuklarımızın eğitimi için elimizden gelen herşeyi onlara sağlamak akabinde de geleceğimiz olan çocuklarımızda sağlıklı birer kişilik oluşturmak için hem eğlence hem de eğitim alanında destek vermekti. Lesland'da çocukların eğlence anlamında gelişimlerini sağlamayı hedefledik. Lunaparklar olsun, yürüyüş yollarımız olsun gerekli düzenlemeleri yaparak halkımızın hizmetine açacağız Lesland'ı. 23 Nisan'da da buraya tüm halkımızı bekliyoruz. 23 Nisan'da çocuklarımıza armağan olmasını istediğimiz için herhangi bir ücret alınmayacaktır."